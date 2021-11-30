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Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" выросло до 96. Среди них 43 горноспасателя. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

За минувшие сутки обнаружены тела 11 шахтеров.

Тем временем, шахта выплатила по 500 тыс. рублей 14 работникам, которые участвовали в спасении пострадавших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия. Накануне шахта начала выплаты семьям погибших и пострадавшим при аварии.

В общей сложности в первый день было переведено почти 245 млн рублей. На семью предприятие выплачивает по 2 млн рублей и еще по 1 млн каждому члену семьи погибшего.

40 работников "Листвяжной", находящиеся в больницах, получили по 500 тыс. рублей, такая же сумма была перечислена трем пострадавшим работникам подрядных организаций. Еще 165 человек, которые не обращались в больницу, получили выплаты по 100 тыс. рублей.

В результате аварии на "Листвяжной" погиб 51 человек погиб, в том числе числе пять горноспасателей. Расследуются два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы директор шахты, его зам, начальник участка и два сотрудника Ростехнадзора.