Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы

66

Число пострадавших после взрыва в кафе в Петербурге возросло до 25 человек, 19 госпитализированы, сообщил губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости.

В воскресенье в Санкт-Петербурге в кафе на Университетской набережной произошел взрыв, погиб один человек, оказавшийся военным корреспондентом Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщал источник РИА Новости, взрывное устройство принесла, предположительно, одна из посетительниц вечера, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Возбуждено дело по статье об убийстве общеопасным способом.

"К сожалению, 1 человек погиб. На текущий момент 25 пострадавших. 19 госпитализированы. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть", - написал Беглов в своем канале в Telegram-канале.

Фото: ru.freepik.com