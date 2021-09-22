Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43

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Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства в среду.

"На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах города Перми. Тяжелый только один - это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении", - рассказала министр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди обращаются за медицинской помощью после инцидента. "У них различные несерьезные травмы, не требующие стационарного лечения", - уточнили в ведомстве.