Число пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15 человек

185

Число пострадавших из-за взрыва газа в Ногинске возросло до 15, двое из них находятся в тяжелом состоянии, заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, передает РИА Новости.

"Пострадали всего 15 человек, "тяжелых" двое, все в больнице, всем оказывается помощь", - сказал Хромушин журналистам.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в Ногинске по адресу: улица 28 Июня, дом 9а. Предварительно, обрушились второй и третий этажи здания и частично четвертый этаж. Эвакуированы более 170 человек. В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб региона, три человека могли находиться под завалами рухнувших конструкций, извлечены тела двух погибших.

Фото: Яндекс.Новости