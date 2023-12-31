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Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек

31 декабря 2023 12:59
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Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек

Число погибших в Белгороде в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом утром 31 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего», — написал он в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате обстрела пострадали 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладения и семь социальных объектов, добавил Гладков. Он указал, что в данный момент продолжаются работы по оценке ущерба.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества», пишут "Известия".

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