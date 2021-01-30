Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Самарской области увеличилось до 12 человек

160

Среди жертв аварии оказался водитель микроавтобуса

Число жертв массового ДТП, которое произошло вечером минувшей пятницы на трассе М-5 в Самарской области увеличилось до 12 человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона, пишет ПроГородСамара.

Известно, что среди жертв страшной аварии оказался и водитель микроавтобуса, где было найдено больше всего погибших - он следовал из Сызрани в Ульяновскую область.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже дал поручение передать возбужденное уголовное дело в центральный аппарат. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявлял, что всего в результате ДТП пострадали 24 человек - всех госпитализировали в Сызранскую центральную районную больницу.

Напоминим, участниками аварии стал грузовик DAF, легковой автомобиль "Шевроле Нива", а также пассажирский микроавтобус Citroën. По предварительной версии, полуприцеп грузовика занесло, в результате чего он протаранил пассажирский автобус.