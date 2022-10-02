Число погибших в давке в Индонезии выросло до 174 человек

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Появились подробности беспорядков после футбольного матча в Индонезии. Их сообщает Associated Press.

Число погибших в давке выросло до 174 человек. В связи с этим президент Индонезии Джоко Видодо поручил пересмотреть меры безопасности на футбольных матчах и провести тщательное расследование инцидента. Также он приказал Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI) остановить все матчи Лиги 1 до завершения расследования.

Инцидент произошел в ночь на 2 октября на стадионе в Маланге после матча 11-го тура чемпионата Индонезии между клубами «Арема» и «Персебая» (2:3). Болельщики проигравшей стороны после игры вышли на поле, для их успокоения был применен слезоточивый газ. После этого началась давка.

Изначально сообщалось, что 127 человек погибло и еще 180 пострадало. На данный момент известно, о более 100 раненых, 11 из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии, пишет Лента.