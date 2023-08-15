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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 27 человек

15 августа 2023 09:52
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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 27 человек

В центре медицины катастроф Дагестана заявили, что число погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) «Нафта 24» в Махачкале выросло до 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Там подчеркнули, что на данный момент в результате произошедшего погибли 27 человек.

До этого в следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану заявили, что уголовное дело возбуждено после ЧП в Махачкале, где на АЗС прогремел взрыв и пострадали люди. 

По версии следователей, в 21:50 в здании технического обслуживания автомобилей на перекрестке улицы Кулинская села Новокули и Федерального шоссе во время работ по техобслуживанию транспортного средства «произошло возгорание и последующий хлопок», в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом автомобили.

Ранее в Главном управлении МЧС Российской Федерации по Дагестану заявили, что возгорание после взрыва на автозаправке в Махачкале ликвидировано. 

Также глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются, место изначального взрыва находится напротив АЗС, пишет Газета.

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