Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске выросло до 10

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Число погибших в результате взрыва газа в Нижневартовске возросло до 10. Об этом сообщили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили на следующий день в региональном управлении СК, в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Согласно новым версиям, о которых 5 декабря заявил источник «Известий», взрыв мог произойти и в результате механического повреждения баллона, например при неосторожной транспортировке или нарушении правил хранения.