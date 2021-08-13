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Число погибших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до двух

13 августа 2021 11:53
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Число погибших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до двух

В четверг вечером в центре Воронежа произошел взрыв в пассажирском автобусе. Пострадало около 20 человек, двое из которых были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Двое скончались. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль, отправив на место лучших следователей и криминалистов. Региональные власти организовали проверки пассажирского транспорта и призывают пользователей обращать внимание на посторонние предметы в салонах, сообщает Газета Коммерсантъ.

Вечером 12 августа в центре Воронежа на остановке у перекрестка улиц Плехановская и Кольцовская произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ № 10а. В момент ЧП в него заходили люди. По словам очевидцев, взрыв был очень громким. Судя по видеозаписям, вспышка в эпицентре взрыва была достаточно продолжительной, а после нее образовалось большое количество белого дыма, что характерно, например, для срабатывания СВУ на основе селитры. В самом автобусе была сорвана крыша, выбиты стекла и двери.

Пострадали, по разным данным, от 17 до 21 человека. Двое находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Восемь — в состоянии средней тяжести. Женщина, получившая травматическую ампутацию ног, умерла в реанимации. Взрывом у нее оторвало часть голени. На следующий день после трагедии губернатор сообщил, что в больнице умерла еще одна женщина.

Обшивку автобуса вместе с крышей сорвало с каркаса и вывернуло наизнанку, при этом кабина водителя осталась почти целой — он не пострадал и сразу на месте инцидента заявил журналистам, что ПАЗ был дизельным и что газ в нем взорваться не мог.

Осколки стекол разлетелись на шесть полос улицы и тротуар, засыпав припаркованные автомобили. Взрывной волной и осколками была повреждена остановка и соседние киоски. Оглушительный взрыв собрал на месте происшествия, по подсчетам «Ъ-Черноземье», до 1 тыс. горожан, которые пререкались с полицейскими в оцеплении, пытаясь подойти ближе к остову автобуса.

«Плюс еще одна фобия», — сказал местный житель, оказавшийся на месте вскоре после взрыва. Он, как и еще несколько собеседников «Ъ-Черноземье», был уверен, что причиной трагедии все-таки стало кустарное газовое оборудование, которое транспортные компании устанавливают на старые машины, стремясь сэкономить.

Другие горожане планировали, как повести себя в такой ситуации: «Если едешь, то нужно садиться как можно ближе к водителю, потому что баллоны ставят сзади, там точно зацепит». «А в новых автобусах может бахнуть кондиционер, там он стоит спереди и наоборот нужно только сзади ездить», — поддался панике третий воронежец.

Спустя час после взрыва на соседних остановках толпились сотни воронежцев, которые не могли попасть в свои районы. Они пытались вызвать резко подорожавшее такси или идти пешком. К остановкам подъезжали ПАЗы других маршрутов, но садиться в них никто не решался, и они абсолютно пустыми уезжали дальше.

Теги: автобус взрыв Воронеж пострадавшие

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