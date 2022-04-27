Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери увеличилось до 20

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Количество погибших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 20 человек, ведутся поиски еще троих. Об этом в среду ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Обнаружены останки еще одного человека. Общее число погибших, таким образом, выросло до 20. Продолжаются поиски еще троих работников НИИ, которые в момент пожара находились в здании", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что разбор завалов пока еще не завершен.

Фото: Игорь Стасюк/ТАСС