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Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек

21 ноября 2022 09:16
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Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек

Число погибших в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы возросло до шести человек. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

Как уточнили в столичном МЧС, еще один человек пострадал.

Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. По предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность электропроводки.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения, пишут "Известия".

Теги: Пожар

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