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Число погибших на Ключевской сопке достигло восьми

5 сентября 2022 09:09
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Число погибших Ключевской сопке достигло восьми

Вертолет МЧС с четвертой попытки приземлился на Ключевской сопке, где восемь туристов погибли во время восхождения на вулкан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Центр обеспечения действий по ГО и ЧС.

Из-за сильного ветра скоростью до 15-20 метров в секунду спасателям удалось высадиться на высоте 1663 метров. Как уточнили в МЧС, оставшиеся в живых туристы находятся на высотах 3300 метров и 4158 метров.

Группа спасателей со скалолазным снаряжением начала восхождение. Предполагается, что они доберутся до первой точки на высоте 3300 метров к полуночи понедельника.

Их оптимальная цель — добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, а утром с рассветом продолжить путь до отметки 4158 метров

пресс-служба краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС»

В ведомстве подчеркнули, что исход поисково-спасательной операции зависит от погоды, пепловых облаков на склонах, таяния ледников, схода селевых потоков и камнепадов.

На высоте 1400 метров уже работают 24 человека — это личный состав Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России. Они разбили базовый лагерь для помощи спасателям и туристам.

Ранее сообщалось, что вертолет МЧС в четвертый раз вылетел на помощь туристам, застрявшим на Ключевской сопке.

Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) по Камчатскому краю сообщил, что предыдущие попытки высадиться на вулкане не удались из-за штормового ветра, пишет Лента.

Участники поисково-спасательной операции дважды попытались приземлиться на высоте 3300 метров с разницей в несколько часов, однако не смогли этого сделать из-за мощных порывов ветра около 30 метров в секунду.

Связь с группой туристов осуществляется по спутниковому телефону гида.

3 сентября группа туристов на высоте 4158 метров сорвалась и упала в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края.

Изначально сообщалось о четырех погибших. Позднее это число возросло до восьми.

В походе принимали участие 12 человек из разных регионов, включая Алтайский, Приморский и Камчатский края, а также из Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. В прокуратуре уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована.

Теги: МЧС ЧП

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