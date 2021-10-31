Число отравившихся россиян в Египте выросло до 40

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В отеле AMC Royal в Хургаде отравились 40 российских туристов, сообщила Федерация туристических палат Египта. 36 из них остаются в больнице, четверых выписали. Прокуратура Египта закрыла отель на неопределенное время.

Жизням туристов ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — сказал представитель Федерации туристических палат Египта ТАСС. По его словам, госпитализированных россиян могут отпустить в понедельник.

По информации Федерации, прокуратура ведет расследование по факту отравления в отеле. Ему грозят крупные штрафы и полное закрытие с отзывом лицензии в случае нарушений требований санитарной безопасности по продуктам питания, напиткам и оказываемым услугам, сообщает Коммерсантъ.

Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что остальных туристов из AMC Royal расселяют по другим гостиницам. Генконсульство проведет проверку, только ли россияне отравились в гостинице.

Фото pixabay.com