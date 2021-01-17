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Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске выросло до 303

17 января 2021 23:41
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По результатам исследования водопроводной воды в Буйнакске была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии.

Число тех, кто обратился к врачам с признаками отравления в дагестанском Буйнакске, возросло со 196 до 303, включая 239 детей. Госпитализация потребовалась 199 пациентам, большинство из них уже выписаны, сообщили ТАСС в воскресенье в мэрии города.

"Всего с момента начала массового отравления в городе Буйнакске за помощью обратились 303 человека, из них 239 - дети. В госпитализации нуждались 199 человек, 170 - дети. На сегодня в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 - дети. За последние сутки выписаны 34 [пациента], тогда как поступивших было 10. Уже наблюдается положительная динамика", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, жители города начали обращаться с жалобами на отравление с 9 января. В четверг в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что по результатам исследования водопроводной воды в Буйнакске была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии. В городе временно закрыты школы и детские сады, запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Следственные органы по республике возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

В ходе обследования водопроводной ветки, идущей от водозабора "Апке-озень", установлены многочисленные самовольные врезки. Водопроводные трубы оказались затоплены, "колодцы" заполнены канализационными стоками, не предусмотрен полный цикл водоподготовки.

 

Фото:   Владимир Гердо/ТАСС

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