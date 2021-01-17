Четыре члена экипажа судна, затонувшего у берегов Турции, погибли

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Четыре члена экипажа сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, передает РИА Новости.

По его словам, сухогруз под названием "Арвин" терпит бедствие в Черном море в районе Инкуму. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти спасенных.

"По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения", — заявил Гюнер в эфире телеканала NTV.

Губернатор добавил, что спасенные члены экипажа доставлены в больницу, куда он намерен отправится сам.

Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат.

Первоначально сообщалось, что сухогруз ходит под флагом России, а моряки — российские граждане. Позже Гюнер уточнил, что все 13 членов экипажа — граждане Украины.

По данным портала Vesselfinder, сухогруз "Арвин" построен в 1975 году. До 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого — Камбоджи.

С 2016 года судно ходит под флагом Палау (порт приписки Малакаль Харбор), говорится в материалах сайта Fleetphoto. Владелец судна — Arvin Shipping LTD (Белиз), оператор — Tesoro Marine LLC (Украина).

"В России это судно снято с регистрации в 1997 году. Последний раз оно заходило в российский порт в декабре под флагом Палау, ушло из Ростова-на-Дону 19 декабря 2020 года", — сообщили РИА Новости в Российском профсоюзе моряков.

Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января сухогруз отправился из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.