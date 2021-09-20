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Четыре человека пострадали при стрельбе в здании Пермского госуниверситета (ПГНИУ), администрация в официальной группе университета в социальной сети «ВКонтакте» просит студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах, пишут "Известия".

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Пожалуйста, будьте осторожны»,— говорится в сообщении.

Очевидцы сообщили о стрельбе у здания ПГНИУ ранее в этот день. Часть студентов и преподавателей, по имеющейся информации, успели покинуть здание, другие закрылись в аудиториях. На кадрах видно, как молодые люди выпрыгивают из окон здания, на фоне слышатся выстрелы.