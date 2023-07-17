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Четверых пешеходов сбил водитель мотоцикла в Елховском районе

17 июля 2023 12:47
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Четверых пешеходов сбил водитель мотоцикла в Елховском районе

16 июля на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 20 человек. 

Одно из ДТП произошло в Елховском районе. На 7,79 км а/д «Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск» в 00:45 час. 23-летний, не имеющий водительских прав местный житель, управляя в алкогольном опьянении мотоциклом «ИЖ Юпитер 3» допустил наезд на четырех пешеходов, которые двигались по дороге в попутном направлении, без светоотражающих элементов на одежде.

18-летнему молодому человеку, его спутницам 15 и 17 лет оказана разовая медицинская помощь, 16-летний пешеход и водитель мотоцикла госпитализированы с места ДТП.

 

Теги: ДТП

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