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Четверо жителей Самарской области ожидают суда за незаконный оборот немаркированных сигарет

6 сентября 2024 11:38
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Четверо жителей Самарской области ожидают суда за незаконный оборот немаркированных сигарет

Из мест хранения, организованных участниками преступной группы, полицейскими изъято более 122 тысяч пачек сигарет на общую сумму свыше 14 500 000 рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела по обвинению организованной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Установлено, что трое знакомых не позднее осени 2020 года согласились стать участниками организованной преступной группы и в течение нескольких лет совершили ряд преступлений, связанных с незаконной деятельностью по приобретению, хранению, перевозке и сбыту табачной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Каждый из участников группы выполнял строго отведенную роль, функциональные обязанности которой продумывал организатор. Табачная продукция хранилась в складских помещениях, гаражных боксах и иных нежилых помещениях, расположенных на территории Самары и Сызрани.

Противоправную деятельность участников группы пресекли сотрудники ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Самаре совместно с УФСБ России по Самарской области. 

По данным полицейских, предполагаемый организатор преступленной деятельности – житель Самары 1982 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления. Остальные участники - трое его друзей 1985, 1994 и 2003 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления Управления МВД России по г. Самаре в рамках расследования уголовного дела проведено более 45 следственных действий, установлено и допрошено более 28 свидетелей, сделаны запросы в организации и назначен комплекс различных экспертиз. Из мест хранения, организованных участниками организованной группы, в ходе обыска изъято 122 199 пачек сигарет на общую сумму свыше 14 500 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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