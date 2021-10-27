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Четверо тольяттинцев организовали незаконное пребывание в Самарской области более 7 тысяч иностранцев

27 октября 2021 10:21
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Четверо тольяттинцев организовали незаконное пребывание в Самарской области более 7 тысяч иностранцев

В Тольятти в суд направлено уголовное дело об организации незаконной миграции.

Сотрудниками​ Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в организации незаконной миграции при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области задержаны четверо жителей Тольятти.
В ходе следствия установлено, что жителями Тольятти незаконная постановка иностранных граждан на миграционный учет на территории РФ осуществлялась более чем по 150 адресам на территории Самарской области. Полицейскими выявлено, что ​ в ОВМ Управления МВД России по г. Тольятти в период времени с 01.08.2016 года по 18.02.2020 года подано более 7000 сведений об иностранных гражданах, большая часть которых фактически не проживали и не были трудоустроены в местах, указанных в бланках уведомлений о прибытии иностранного гражданина. Следователем следственной части следственного управления Управления МВД России по г. Тольятти ​ осуществлены выемки свыше 250 томов документов.
Оперуполномоченными центра по противодействию экстремизму облглавка при проведении обысковых мероприятий в офисе, используемом участниками группы для приема иностранных граждан, обнаружены и изъяты сотовые телефоны фигурантов, печати различных организаций, паспорта иностранных граждан, орг. техника и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении четырех граждан РФ, жителей г. Тольятти, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. а ч.2 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для принятия решения по существу.

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