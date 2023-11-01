Четверо пострадавших: в Сызрани водитель врезался в дерево

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31 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в Сызрани в 21-30. 59-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta двигался по ул. Котовского. В пути следования возле дома № 2 не выбрал скорость обеспечивающую постоянный контроль над транспортным средством и обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил съезд на обочину и наехал на препятствие (дерево). С места ДТП госпитализированы водитель, 52-летняя женщина-пассажир и девочки 8 и 6 лет.