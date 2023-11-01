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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Четверо пострадавших: в Сызрани водитель врезался в дерево

1 ноября 2023 12:38
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Четверо пострадавших: в Сызрани водитель врезался в дерево

31 октября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 13 человек. 

Одно из ДТП произошло в Сызрани в 21-30.  59-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta двигался по ул. Котовского. В пути следования возле дома № 2 не выбрал скорость обеспечивающую постоянный контроль над транспортным средством и обеспечивающую безопасность дорожного движения, совершил съезд на обочину и наехал на препятствие (дерево).  С места ДТП госпитализированы водитель, 52-летняя женщина-пассажир и девочки 8 и 6 лет.     

Теги: ДТП

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