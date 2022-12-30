Четверо пострадали в ДТП в Волжском районе

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29 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:15 час. в Волжском районе. 51-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Opel Astra», следовал по автодороге «Обводная г. Самара – Нур – Спиридоновка» в направлении с. Спиридоновка. В пути следования, на 9 км данной автодороги, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомашиной «Газель» под управлением 53-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо. С места происшествия госпитализированы водитель легкового автомобиля «Opel Astra» и 36-летний пассажир автомашины «Газель». Также с места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель и 38-летний пассажир автомашины «Газель», где им назначено амбулаторное лечение.