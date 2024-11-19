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Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе

19 ноября 2024 12:29
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Человек пострадал в ДТП в Богатовском районе

Сегодня, 19 ноября, в 08:18 на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Богатое на улице Павлова.
К месту вызова незамедлительно выдвинулись личный состав пожарно-спасательной части № 117 Отряда № 15 в количестве 4 человек, сотрудники территориальной Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.
Уже на месте происшествия было установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: LADA Vesta и ВАЗ-2112.
В ходе аварийно-спасательных работ наши пожарные-спасатели отключили системы электропитания автомобилей и оказали помощь в перемещении пострадавшего в карету скорой медицинской помощи.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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