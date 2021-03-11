Часы позвонили в службу спасения и спасли мужчину, который провалился под лёд

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Уильям Роджерс катался на коньках по замерзшей реке Салмон-Фолс в городе Сомерсворт, штат Нью-Гемпшир. Внезапно он провалился под лед, спастись ему помогли Apple Watch, передает iphones.ru со ссылкой на 9to5Mac.

Роджерс находился в воде несколько минут и не мог выбраться на лед. Он вспомнил, что на нем были Apple Watch и воспользовался функцией Экстренный вызов — SOS.

Часы позвонили в службу спасения, мужчина объяснил всю ситуацию и уже через 5 минут приехали спасатели.

"Я сказал им, что у меня, вероятно, есть 10 минут, прежде чем я больше не смогу говорить", - Уильям Роджерс.

Спасатели быстро вытащили Роджерса из воды и он не пострадал.

Фото: iphones.ru