Чаще всего россияне заливают в июле

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По статистике экспертов «Согласия» за 2021 год, наибольшее количество обращений по заливам квартир приходится на июль – 11%. Меньше всего потопов происходит в декабре – около 5% случаев. Самая крупная выплата за страховой случай, связанный с заливом квартиры, в 2021 году составила 448 тыс. руб.

В основном, заливы происходили из-за прорывов труб, сорванных кранов и протекших полотенцесушителей. Также причинами аварий служили засоры стояков и сломанные стиральные машины. А в Сочи житель верхнего этажа затопил соседей, так как на его балкон попала вода во время ливня.

К слову, от заливов могут пострадать не только соседи снизу. Так, жителю Московской области удалось затопить соседей сбоку, а во Владимире страхователь залил сразу 3 этажа.

После таких инцидентов жильцы пострадавших квартир чаще всего заявляли о поврежденных натяжных потолках, ламинате и обоях. А в Туле из-за лопнувшей трубы у жителя верхнего этажа пострадал целый магазин.