Бывший вице-губернатор Самарской области Гендин стал фигурантом еще одного дела

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему вменяется хищение 3,8 миллиона рублей.

Потерпевшей стороной по новому делу признан Союз адвокатов МЭКА, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Также бывший чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – около 100 миллионов. По версии следствия, он обманом получил вознаграждение за якобы содействие в получении разрешения на проведение строительства. При этом фигурант ссылался на наличие у него связей в администрации президента и правительстве РФ.

Свою вину в инкриминируемых деяниях Гендин не признает.