Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бывший вице-губернатор Самарской области Гендин стал фигурантом еще одного дела

28 августа 2025 11:05
136
Бывший вице-губернатор Самарской области Гендин стал фигурантом еще одного дела

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему вменяется хищение 3,8 миллиона рублей.

Потерпевшей стороной по новому делу признан Союз адвокатов МЭКА, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Также бывший чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – около 100 миллионов. По версии следствия, он обманом получил вознаграждение за якобы содействие в получении разрешения на проведение строительства. При этом фигурант ссылался на наличие у него связей в администрации президента и правительстве РФ.

Свою вину в инкриминируемых деяниях Гендин не признает.

