Бывший руководитель украинской Службы внешней разведки умер в Египте во время дайвинга

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Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь умер в Египте на отдыхе во время дайвинга, передает ТАСС со ссылкой на издание "Обозреватель".

Тело 62-летнего Гвоздя обнаружили в пятницу на берегу моря на курорте Дахаб. Спасатели провели реанимационные мероприятия и оперативно доставили пострадавшего в местную больницу, но медикам не удалось его спасти.

Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Уволен указом президента 29 апреля 2016 года.