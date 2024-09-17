Бывший адвокат Пашаев задержан за обещание прекратить дело Блиновских

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СКР сообщил о задержании бывшего адвоката Эльмана Пашаева. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, он за деньги обещал освободить от ответственности блогера Елену Блиновскую и ее мужа Алексея. Бывшему адвокату грозит до десяти лет колонии.

Согласно пресс-релизу СКР, договоренность была достигнута при личной встрече экс-адвоката с господином Блиновским в феврале 2024 года. СКР утверждает, что господин Пашаев получил от него «денежные средства в особо крупном размере».

СКР отмечает, что бывший адвокат был задержан в Москве. Ранее сообщалось, что он участвует в СВО и получил ранение под Угледаром в Донецкой народной республике. С Алексеем Блиновским они служили в одном подразделении — в 5-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР.

Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в аварии. В 2020 году господина Пашаева лишили статуса адвоката из-за публичных высказываний по делу о ДТП. В сентябре 2022-го он вернул себе этот статус, но совет Федеральной палаты адвокатов выявил нарушения в процессе его получения и аннулировал его.

Елена Блиновская обвиняется в неуплате 905 млн руб. налогов, а также в легализации большей части суммы неуплаченных налогов и неправомерном обороте платежей. С апреля 2023 года она была под домашним арестом, но за нарушение его условий в январе 2024-го суд заключил ее под стражу. Алексей Блиновский является, по версии СКР, пособником своей жены, но расследование в отношении него приостановлено в связи с его участием в военной операции, пишет Коммерсантъ.