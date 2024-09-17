Я нашел ошибку
Главные новости:
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Чапаевске работник склада взял телефон коллеги и спустил его деньги на ставки
В Чапаевске работник склада взял телефон коллеги и спустил его деньги на ставки
стоимость долгосрочной аренды квартир в Самаре составила чуть более 38 000 рублей
Стоимость долгосрочной аренды квартир в Самаре составила чуть более 38 000 рублей
В Промышленном районе Самары искали нелегальных мигрантов
В Промышленном районе Самары искали нелегальных мигрантов
Областные власти сами будут рассчитывать плату за пользование парковками в Самаре
Областные власти сами будут рассчитывать плату за пользование парковками в Самаре
Самарскую область накрыла 7-балльная магнитная буря
Самарскую область накрыла 7-балльная магнитная буря
В поселке Серноводск ночью загорелся автомобиль
В поселке Серноводск ночью загорелся автомобиль
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
«Русский балет навсегда»: Илзе Лиепа проведет в Самаре творческую мастерскую
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Бывший адвокат Пашаев задержан за обещание прекратить дело Блиновских

17 сентября 2024 09:18
123
Бывший адвокат Пашаев задержан за обещание прекратить дело Блиновских

СКР сообщил о задержании бывшего адвоката Эльмана Пашаева. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, он за деньги обещал освободить от ответственности блогера Елену Блиновскую и ее мужа Алексея. Бывшему адвокату грозит до десяти лет колонии.

Согласно пресс-релизу СКР, договоренность была достигнута при личной встрече экс-адвоката с господином Блиновским в феврале 2024 года. СКР утверждает, что господин Пашаев получил от него «денежные средства в особо крупном размере».

СКР отмечает, что бывший адвокат был задержан в Москве. Ранее сообщалось, что он участвует в СВО и получил ранение под Угледаром в Донецкой народной республике. С Алексеем Блиновским они служили в одном подразделении — в 5-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР.

Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в аварии. В 2020 году господина Пашаева лишили статуса адвоката из-за публичных высказываний по делу о ДТП. В сентябре 2022-го он вернул себе этот статус, но совет Федеральной палаты адвокатов выявил нарушения в процессе его получения и аннулировал его.

Елена Блиновская обвиняется в неуплате 905 млн руб. налогов, а также в легализации большей части суммы неуплаченных налогов и неправомерном обороте платежей. С апреля 2023 года она была под домашним арестом, но за нарушение его условий в январе 2024-го суд заключил ее под стражу. Алексей Блиновский является, по версии СКР, пособником своей жены, но расследование в отношении него приостановлено в связи с его участием в военной операции, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На повестке – текущие актуальные вопросы, в том числе профилактика заболеваемости населения сезонными вирусными инфекциями, COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также обращения граждан.
16 сентября 2024  20:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание областного Правительства
353
Руководитель области отметил, что регион уже имеет положительный и разносторонний опыт сотрудничества с Газпромбанком.
16 сентября 2024  17:58
Вячеслав Федорищев провел совещание с руководством Газпромбанка
367
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль
15 сентября 2024  20:15
В Самарской области состоялся военно-исторический фестиваль "Линия фронта": фото
651
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
15 сентября 2024  13:57
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников санитарно-эпидемиологического надзора
1211
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
15 сентября 2024  12:54
Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства региона с профессиональным праздником
565
Весь список