Бывшая глава СПУ Ростехнадзора после увольнения пытается через суд вернуться на работу и избавиться от взысканий

151

На 23 ноября запланировано очередное заседание Самарского районного суда, который продолжит рассмотрение иска бывшего руководителя Средне-Поволжского управления (СПУ) Ростехнадзора Ирины Панфиловой к центральному аппарату ведомства. Панфилова пытается восстановиться на работе после того, как Ростенадзор 18 июля 2022 года уволил ее с должности, пишет ТЛТПравда.

А 29 ноября Самарский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу Ростехнадзора на решение Самарского районного суда от 16 августа, который отменил дисциплинарные взыскания, наложенные на Панфилову. Ростехнадзор не согласен с таким решением, считает решение суда необоснованным и не соответствующим материалам дела.

Официальная причина увольнения чиновницы – окончание срока действия контракта. Однако продлевать контракт с ней не стали, и другого поста не предложили. Это при том что увольнение «в никуда» для крупных чиновников – случай чрезвычайно редкий и никогда не беспричинный. Тем более, для таких как Панфилова, устройству которой на различные должности в госструктурах Самарской области до сих пор успешно способствовали местные влиятельные чиновники и бизнесмены.

Вскоре выяснилось, что отставке Панфиловой предшествовало несколько служебных проверок со стороны центрального аппарата Ростехнадзора. Основаниями для проведения служебных проверок стали многочисленные жалобы со стороны поднадзорных организаций на местное управление Ростехнадзора и Панфилову по поводу исполнения ими своих обязанностей, большое количество исков к СПУ, а также материалы, изложенные в различных жалобах на руководителя от сотрудников СПУ о нарушениях своих прав в ходе служебной деятельности.

Проверки длились около года и завершились наложением на Панфилову ряда дисциплинарных взысканий. Согласно выводам центрального аппарата Ростехнадзора, нарушения Панфиловой носят системный характер, ею должным образом не обеспечены организация, координация и контроль за деятельностью СПУ. В результате Панфилова получила замечания, выговоры и предупреждение о неполном соответствии занимаемой должности. Соответствующие приказы подписал глава Ростехнадзора Александр Трембицкий. В инициированных Панфиловой публикациях в областных СМИ она угрожает Трембицкому, что в случае ее победы он должен будет ей выплатить зарплату за вынужденный прогул, которая уже сейчас превысила полмиллиона рублей.

Появление черных пятен на биографии Панфиловой поставило под сомнение возможность продолжения карьеры на госслужбе, хотя до сих пор трудовая биография чиновницы складывалась вполне успешно. Придя в 2019 году на должность руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, Ирина Панфилова сосредоточила в своих руках мощный административный ресурс, способный влиять на промышленную политику сразу четырех регионов РФ: Самарской, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областей. Как показали дальнейшие события, она широко использовала этот ресурс в своих интересах.

Знакомые с работой чиновницы характеризуют Ирину Панфилову как жесткого человека, готового ради личных целей на любые методы. По сути развалив работу управления, она «прославилась» беспрецедентно жесткими «наездами» на промышленные предприятия области, парализующими их работу. Что же в реальности стоит за этими «наездами»?

В июле 2021 года на тольяттинском предприятии «Алхим», производящем очиститель воды, поставляемый на 20 водоканалов, случился инцидент, в результате которого произошла разгерметизация емкости с серной кислотой.

СПУ провело на предприятии серию внеплановых проверок и выдало предписание об устранении многочисленных нарушений. Ведомство потребовало остановить предприятие, было возбуждено уголовное дело. С июля 2021 года по май 2022 года в ООО «Алхим» прошло 9 проверочных мероприятий, по итогам которых состоялось более 60 судебных заседаний, которые фактически парализовали работу предприятия. В ООО «Алхим» при этом отрицали обоснованность проверок, считали обеспечительные меры несоразмерными тяжести нарушений, а кроме того, как утверждали на заводе, большинство замечаний было оперативно устранено.

Такая активность ведомства, как подметили СМИ, совпала с действиями прямого конкурента «Алхима» – московского ОАО «Аурат» Степана Гетманцева. Эта компания тоже занимается производством реактива для очистки воды, и тольяттинское предприятие стояло у москвичей поперек горла. Так или иначе, нападки на «Алхим», по мнению СМИ, могут объясняться нечистой конкурентной борьбой с целью закрытия или рейдерского захвата тольяттинского предприятия.

В некоторых СМИ тогда появились публикации о том, что различные органы проверяют «Алхим» по наводкам конкурента, и что в Тольятти Ирина Панфилова «запомнилась в том числе благодаря тому, что ее ведомство буквально «закошмарило» одно из местных промышленных предприятий», засыпая его предписаниями и исками все три года своей работы.

Затем, вероятно, что-то разладилось в конкурентной борьбе, но в генпрокуратуру по ПФО поступила жалоба о формальном отношении СПУ к возложенным обязанностям в части контроля за опасными промышленными объектами.

А возможно, что-то разладилось в самом СПУ. В начале 2022 года суд Центрального района города Тольятти рассматривал иск прокуратуры о закрытии ООО «Алхим» как несущего потенциальную угрозу. Однако представители СПУ внезапно изменили мнение и убедили суд не закрывать ОПО, заявив о том, что все нарушения, в том числе на складе серной кислоты, устранены. Несмотря на это, суд возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников СПУ Ростехнадзора.

В итоге заместитель генерального прокурора по ПФО Николай Шишкин вынес Ирине Панфиловой представление. Этот факт наверняка вызвал недовольство Панфиловой со стороны центрального аппарата Ростехнадзора, вряд ли желавшего иметь проблемы с прокуратурой.

Подобными же методами в 2021-2022 гг. Панфилова действовала и в отношении тольяттинского производителя метанола ООО «Томет». Там с 29 октября по 15 ноября 2021 года СПУ Ростехнадзора провело проверку и тоже выявило многочисленные нарушения. Дело было оперативно направлено в Ставропольский районный суд Самарской области суд. Там представители Панфиловой потребовали остановить предприятие на 30 суток, чего в результате и добились. Под напором СПУ суд не учел доводы «Томета» о том, что обозначенные нарушения не создают угрозу жизни и здоровью людей, не влекут ни техногенную катастрофу, ни причинение существенного вреда окружающей среде. В «Томете» расценили остановку завода как несоразмерно жесткую меру, в которой не было нужды. К тому же, как заявляли на заводе, к моменту рассмотрения заявления Ростехнадзора в суде значительная часть нарушений уже была устранена.

Кроме того, согласившись с доводами СПУ о необходимости остановить «Томет», суд фактически воспрепятствовал исполнению приговора по уголовному делу в отношении тогдашних владельцев ПАО «Тольяттиазот» – Владимира и Сергея Махлаев, признанных виновными в мошенничестве, нанесшем заводу ущерб на сумму свыше 77 млрд рублей. Одним из ответчиков по этому делу являлся «Томет», принадлежащий тем же Махлаям. На предприятии к тому времени была введена процедура арбитражного управления, прибыль завода перестала поступать на счета мошенников, а сам актив стал ускользать из их рук. СМИ писали о том, что Махлаи тогда задумали остановить предприятие любыми средствами, чтобы оставить конкурентов ни с чем. И тут опять странное совпадение – необычайно рьяная активность СПУ Ростехнадзора пришлась как раз на этот период.

Все это – лишь отдельные примеры, о которых стало публично известно, однако они ярко проявили методы работы Ирины Панфиловой на посту руководителя СПУ и бросили тень на репутацию федерального ведомства. Поступавшие на Управление и на Панфилову лично жалобы и иски от поднадзорных организаций и сотрудников Управления послужили тому, что Ростехнадзор предпочел расстаться с таким токсичным региональным руководителем.

Однако, пытаясь восстановиться на работе и удалить темные пятна из своего личного дела, Ирина Панфилова надеется не только на независимый суд. Она задействует тесные семейные связи в судебной системе Самарской области, которые могут повлиять на принятие нужных ей судебных решений. Муж Панфиловой Вячеслав Корепин является председателем судебного состава апелляционной инстанции по уголовным делам Самарского областного суда, до этого работал судьей Ленинского районного суда Самары. Он – действующий член Квалификационной коллегии судей Самарской области. Тесть Панфиловой Александр Корепин ранее более 30 лет работал председателем Автозаводского суда г. Тольятти, а брат чиновницы является мировым судьей в Ставропольском районном суде г. Тольятти. В свою очередь, эти родственники имеют тесные связи с судьями, рассматривающими дела Панфиловой и пытаются помочь ей добиться необходимого результата рассмотрения дел.

Встает закономерный вопрос. Может ли такая «помощь» рассматриваться как проявление коррупционной деятельности, или это нормальное явление? Если первое, тогда на ситуацию следует обратить внимание компетентным органам. В последние годы Следственный комитет, Генпрокуратура и ФСБ серьезно взялись за искоренение коррупции и добились значительных успехов в этом направлении. Так что необходимые опыт и механизмы борьбы с коррупционными проявлениями у правоохранительных органов хорошо отработаны.

Сейчас должность руководителя СПУ занимает назначенный центральным аппаратом Ростехнадзора Владимир Пономарев, до этого работавший заместителем руководителя федерального ведомства. С его приходом деятельность Управления нормализовалась, претензии и потоки жалоб прекратились. Наведение порядка в одном из крупнейших межрегиональных управлений, осуществляющем надзор в четырех субъектах РФ, несомненно, позитивный пример бдительности и нетерпимости Ростехнадзора к любым нарушениям законодательства, пятнающим мундир госслужащего. Он может стать хорошим образцом и для других федеральных ведомств, нацеленных на повышение эффективности работы своих подведомственных территориальных управлений.