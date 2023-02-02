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Бык заявился на горнолыжную трассу курорта "Розы Хутор" в Сочи

2 февраля 2023 22:55
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По информации очевидцев, бык боднул трёх человек.

Быка, который днём появился на горнолыжных трассах курорта "Роза Хутор", эвакуировали и вернули хозяину, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ранее в соцсетях пользователи опубликовали видео с быком, который пришёл к туристам в зону катания на курорте "Роза Хутор". По информации очевидцев, бык боднул трёх человек. В пресс-службе курорта "Роза Хутор" отмечали, что никто из туристов не пострадал, животное изолировали с трасс и усилили ограждающие сетки.

 В компании также высказывали предположение, что бык пришёл с пастбищ сочинского нацпарка.

Спустя некоторое время бык, по словам очевидцев, снова пришёл на территорию "Розы Хутор".

"Быка эвакуировали, вернули хозяину", - сказала представитель нацпарка.

 

 

Фото:  pxhere.com

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