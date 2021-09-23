Браконьеры незаконно ловили раков в Волге

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Приволжским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении двух жителей села Бестужевка.

Установлено, что в июне текущего года в протоке акватории р. Волга Саратовского водохранилища напротив села Бестужевка браконьеры при помощи запрещенного орудия лова, а именно пяти многозаходных ловушек, осуществили незаконный вылов раков в количестве 614 штук.

В результате их противоправных действий водным биологическим ресурсам РФ был причинен крупный ущерб на сумму более 140 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание доказательства, собранные сотрудниками транспортной полиции, назначил виновным наказание в виде судебного штрафа в 7 тысяч рублей каждому. В соответствии с решением суда изъятое запрещенное орудие лова будет уничтожено.