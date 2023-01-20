Боясь остаться без автомобиля, сызранец оплатил задолженность

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Житель г. Сызрани не спешил расставаться с задолженностью в 122 тысячи рублей, однако перспектива остаться без автомобиля побудила вернуть долг, накопленный за услуги ЖКХ.

В отделении судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района Самарской области на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по коммунальным услугам. Имея на руках копию постановления о возбуждении исполнительного производства и зная о мерах принудительного взыскания, расставаться с многотысячным долгом мужчина не спешил.

В рамках исполнительного производства судебным приставом установлено, что должник является владельцем транспортного средства. Совершив выход по месту проживания мужчины и вручив требование о предоставлении автомобиля для составления акта описи и ареста, должнику разъяснили процедуру оценки и реализации имущества.

Не желая расставаться со своим автомобилем, мужчина погасил образовавшуюся задолженность в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.