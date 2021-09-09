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Больше тысячи пачек немаркированной табачной продукции изъяли у жителя Тольятти

9 сентября 2021 10:54
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Больше тысячи пачек немаркированной табачной продукции изъяли у жителя Тольятти

В полицию Жигулевска поступила оперативная информацию о том, что житель Тольятти 1998 года рождения занимается реализацией немаркированной табачной продукции.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники органов внутренних дел задержали молодого человека. В результате осмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому оперативники в присутствии понятых обнаружили и изъяли сигареты иностранного производства в количестве 1 060 пачек. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила свыше 188 000 рублей. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину полностью и пояснил, что приобрел немаркированные табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Теги: контрафакт табак

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