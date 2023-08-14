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Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Саратовской области

14 августа 2023 10:15
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Более 90 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Саратовской области

В многоквартирном жилом доме в Советском районе Саратовской области произошел крупный пожар, в результате было эвакуировано более 90 человек. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«14 августа в 00:58 поступило сообщение о пожаре в Советском районе, р.п. Степное. <...> Произошло загорание кровли 4-этажного жилого дома. Из дома эвакуировали 91 человека, из них 16 детей», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что на месте работали 10 единиц пожарной техники. Площадь пожара составила 700 кв. м. Возгорание удалось потушить к 3:39.

Пострадавших в результате происшествия нет, пишут "Известия".

Теги: Пожар

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