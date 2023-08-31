Более 8 миллионов перевела лже-сотрудникам банка самарская пенсионерка

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Жительнице Кировского района Самары позвонил неизвестный и представился менеджером одного из банков. Незнакомец сообщил пенсионерке, что замечена подозрительная «активность на ее банковском счете» и в целях безопасности карту придется заморозить.

Самарчанка пояснила, что никаких действий не предпринимала. Тогда мужчина пояснил, что лучше обезопасить себя от действий мошенников и перевести сбережения на безопасный счет. Доверившись, она совершила несколько переводов на общую сумму почти 8,5 миллионов рублей по указанному счету.

Спустя несколько дней женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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