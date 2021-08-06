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Более 500 кг конопли уничтожили в Самарской области

6 августа 2021 10:53
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Более 500 кг конопли уничтожили в Самарской области

На территории Самарской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению незаконных посевов и очагов дикого произрастания мака и конопли.

Так, в ходе рейдовых мероприятий сотрудники группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиевскому району  обнаружили очаг произрастания конопли общей площадью 700 квадратных метров, расположенный на территории районного центра. Администрации сельского поселения Сергиевск было вынесено предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Совместно с представителями администрации полицейские провели мероприятие по ликвидации запрещенных растений роторной косилкой с последующим уничтожением скошенного.

Полицейские призывают жителей области проявить активную гражданскую позицию и сообщать об известных местах произрастания наркосодержащих растений и о фактах их незаконного культивирования. Стражи правопорядка также напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Теги: конопля наркосодержащие растения Стоп Наркотик

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