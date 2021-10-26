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Более 40 волонтеров "Лизы Алерт" ищут в Москве актрису Светлану Светличную, результата пока нет. Об этом ТАСС сообщили в поисково-спасательном отряде.

За сутки волонтеры расклеили свыше 2 тыс листовок, прозванивали медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более 30 км в поисках актрисы.

81-летняя Светлана Светличная пропала в Москве 21 октября. По данным источника, женщина страдает деменцией. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что сын написал заявление о пропаже матери 24 октября.

Фото: Instagram