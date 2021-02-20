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Среди них 11 детей. В медицинской помощи никто не нуждался.
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Более 20 человек спасли с оторвавшейся льдины в Таганрогском заливе

20 февраля 2021 21:31
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Среди них 11 детей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Льдина с людьми оторвалась от берега в городе Таганроге Ростовской области. Сотрудники оперативных служб доставили на берег 21 человека, в том числе 11 несовершеннолетних, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе мэрии города.

В 17:32 очевидец сообщил, что в районе Пушкинской набережной Таганрога оторвало льдину, на которой находились около 20 человек. Прибывшие на место сотрудники оперативных служб установили, что льдина находится на расстоянии до 50 м от берега и движется в сторону Таганрогского порта.

"В 18:40 спасательная операция была закончена. С помощью катера на воздушной подушке "Марс - 700" на берег был доставлен 21 человек, в том числе 11 несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

В администрации города добавили, что в 18:07 от очевидца поступила информация об аналогичном инциденте в районе Приморского парка. Там на льдине оказалось около 10 человек. Вернуться на берег жителям города помог охранник парка.

Как отметили в пресс-службе, в медицинской помощи никто не нуждался.

 

Фото:  соцсети

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