Более 144 тысяч единиц контрафакта с товарными знаками Adidas и Reebok выявила Самарская таможня за 2020 год

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Фирма Adidas выразила благодарность руководителю Приволжского таможенного управления Агепсиму Ашкалову, начальнику Самарской таможни Владимиру Данченкову и мобильным группам Самарской таможни за защиту своих интересов.

В течение 2020 года мобильными группами Самарской таможни было выявлено более 144 тысяч единиц контрафактной продукции, маркированной товарными знаками Adidas и Reebok. Всего таможнями Приволжского таможенного управления выявлено почти 146 тысяч единиц контрафактной продукции. Это спортивная обувь и спортивная одежда указанных торговых марок. Правообладатель, подтверждая признаки контрафактности, указывал на отсутствие оригинальных защитных ярлыков и подвесных этикеток, оформление упаковки не соответствовало стандартам оформления оригинальной продукции.

Общий размер ущерба, причиненного правообладателю, составил более 542 млн рублей.

«На наш взгляд, это важный вклад в борьбу с оборотом контрафактной продукции. Поддельные товары могут быть опасны для жизни и здоровья граждан. Кроме того, реализация контрафактной продукции наносит серьезный ущерб деятельности добросовестных предпринимателей», - сказано в Благодарственном письме.