Более 100 человек выселили из бараков в Самаре

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В областном центре регулярно проводятся профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

На днях в вечернее время полицейские провели рейд в границах нескольких улиц областного центра: Буянова, Вилоновская, Арцыбушевская, Ульяновская. В мероприятии участвовали сотрудники отдела по вопросам миграции и полицейские полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре. Основными объектами проверки стали частные домовладения.

Во время рейда собраны административные материалы, предусмотренные ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении шести иностранцев.

Аналогичное мероприятие - по отработке жилого сектора, прошло на территории Железнодорожного района. Сотрудники подразделения по вопросам миграции в ходе проверки выявили 3 квартиры, расположенные в домах на ул. Аэродромной, Волгина и Структурной, собственники которых подавали уведомления о постановке на учет по месту пребывания иностранных граждан, общее количество которых составило более 100 человек. В настоящее время они сняты с миграционного учета, в отношении владельцев «резиновых квартир» проводится проверка.

Подобные мероприятия на территории Самарской области проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102.