Более 10 человек погибли в результате стрельбы в магазине Walmart в Вирджинии

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В городе Чесапик американского штата Вирджиния неизвестный открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart. О произошедшем сообщила телекомпания ABC, ссылаясь на местные правоохранительные органы.

Уточняется, что злоумышленник был один, предположительно, его удалось ликвидировать. Кроме того, полицейские получили информацию, что в магазине есть погибшие и раненные. Точное количество человек, которые стали жертвами инцидента, не приводится, однако говорится, что речь идёт минимум о 10 людях.

Правоохранители получили сообщение о стрельбе в 22:12 по местному времени (06:12 мск), пишет absatz.media.