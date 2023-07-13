Благодаря судебным приставам самарчанка стала получать пособие по уходу за ребенком

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Благодаря принятым судебным приставом-исполнителем мерам руководство организации направило в Фонд социального страхования сведения в отношении своей сотрудницы для назначения ей пособия по уходу за ребенком.

В Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено исполнительное производство об обязании руководства организации предоставить сведения о своем работнике в Фонд социального страхования для назначения пособия по уходу за грудным ребенком.

Судебный пристав-исполнитель вручил руководству организации процессуальные документы и требование об исполнении решения суда. Но в добровольный срок свои обязательства организация не выполнила. Тогда судебным приставом-исполнителем в отношении должника-организации было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а также вручено повторное требование с установлением нового срока для исполнения.

В результате принятых действий руководство организации направило необходимые сведения о своей сотруднице в Фонд социального страхования для назначения пособия по уходу за ребенком.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.