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Благодаря приставам самарчанки убрали вещи и мусор из общего коридора

10 ноября 2022 12:48
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Благодаря приставам самарчанки убрали вещи и мусор из общего коридора

Под контролем судебных приставов г. Самары общий коридор освободили от вещей и мусора, мешающих жильцам дома подойти к электрощиту и другим квартирам. 

Мать с дочерью, проживающие на 1 этаже одного из многоквартирных домой Самарского района, решили устроить из общего коридора — склад. Межквартирное пространство женщины заняли одеждой, обувью, самокатами, велосипедами, тележками, строительными мешками и бытовым мусором. Все эти вещи мешали другим жильцам дома пользоваться электрощитовым оборудованием и проходить к своим квартирам.

Просьбы соседей и директора ТСЖ убрать вещи с общего коридора женщины игнорировали. В результате в отношении них подали в суд. Рассмотрев материалы дела, судебная инстанция обязала захламляющих коридор жильцов убрать свои вещи и мусор.

В отделении судебных приставов Самарского района г. Самары в отношении должниц возбудили исполнительное производство. Женщин о данном факте уведомили. Также судебный пристав-исполнитель предупредил их о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда и вынес постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые меры побудили должниц убрать из общего коридора свои вещи и мусор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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