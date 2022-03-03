Безопасность пожилых людей на контроле сотрудников МЧС России

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С целью предотвращения несчастных случаев с гражданами преклонного возраста в результате пожаров и других причин сотрудники МЧС России проводят профилактические мероприятия, в ходе которых напоминают им основные правила безопасности.

Так, накануне инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели встречу с посетителями отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Комплексного центра социального обслуживания населения в Шенталинском районе.

Во время беседы представители госпожнадзора рассмотрели основные причины пожаров в жилье у данной категории граждан и риски, связанные с передвижением ими по улице в зимних условиях.

Угроза жизни и здоровью может возникнуть у пожилых людей из-за того, что человек в силу возраста становится ограниченным в физических возможностях и способен спровоцировать пожароопасные ситуации.

Картина усугубляется тем, что многие пожилые пенсионеры – одинокие люди. Когда происходит возгорание, старики могут не почувствовать запаха дыма и задохнуться от угарного газа. Если человек плохо слышит, не факт, что до него дойдут предостерегающие крики соседей, в итоге он может просто сгореть в собственном доме.

Сложности в уходе за пожилыми людьми проявляются и в том, что они просто не могут быстро отреагировать на опасную ситуацию. На выручку может прийти исправно работающая пожарная сигнализация: когда возгорание произойдет, она станет спасением для пенсионера и его родственников. Последние должны помнить о том, что в случае пожара престарелому человеку всегда будет необходима их помощь.

Инспекторы госпожнадзора рекомендуют провести определенные мероприятия для безопасности пожилых людей:

приобрести им слуховой аппарат (если есть такая потребность);

напоминать, чтобы ключи от квартиры, очки и телефон всегда находились при них;

установить легко открывающуюся входную дверь;

освободить проходы на пути к двери. И, по возможности, стараться не оставлять их одних дома.

Еще одной угрозой в зимний период для людей преклонного возраста становятся гололед и сугробы на дороге, свисающие с крыш домов сосульки.

Для предотвращения переломов и других травм сотрудники МЧС России рекомендовали гражданам правильно выбирать обувь, обращая особое внимание на подошву. Она должна быть глубокой и устойчивой. На сухую и чистую подошву в произвольных местах (обязательно на каблук и в районе носка) можно нанести клеевые точки, которые затем дополнительно присыпать песком. Можно приклеить на подошву кусочки наждачной бумаги или войлока, они так же сделают сцепку с поверхностью лучше. Шероховатая поверхность точек даст необходимую сцепку со льдом.

Выходить на прогулки лучше с тростью, которая поможет скоординировать движения при попытке упасть.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами. Стоит обходить стороной места возможного падения сосулек или снежных пластов с крыши.

При наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасное место другим путем.