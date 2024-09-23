Baza: на кухне семьи, отравившейся пельменями, были разбросаны пестициды

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На кухне у семьи, чьи дети погибли после ужина пельменями в Красноярском крае, были обнаружены пестициды. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды», — говорится в сообщении. По одной из версий, родители могли случайно перепутать приправу во время готовки пельменей и вместо соли добавить в еду ядовитые вещества.

В ходе обысков в квартире семьи следователи нашли большое количество пестицидов и антибиотиков для животных, они находились, в том числе, на кухне, где семья ужинала. Сейчас продукты находятся на экспертизе, пишет Ура.ру.

Из-за сильного отравления погибли четверо детей. Сегодня в сознание пришли двое родителей, они находятся на допросе, пишет RT.