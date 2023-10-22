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Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка в Самаре

22 октября 2023 09:20
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Бастрыкин потребовал доклад по делу мигрантов, напавших на ребенка в Самаре

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования дела о мигрантах, напавших на ребенка в Самаре. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М.Ф. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в СК.

По данным ведомства, в Самаре группа подростков из «стран ближнего зарубежья» ограбила ребенка и преследовала других детей, выкрикивая им вслед угрозы. Следователи завели уголовное дело по статье о грабеже (ст. 161 УК).

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в нижней палате парламента Самарскую область, рассказал, что жительница Ленинского района Самары прислала ему письмо с жалобой на группу подростков-мигрантов, «терроризирующих школьников». По словам женщины, они отобрали у ее десятилетнего сына шапку, других детей они преследовали.

Хинштейн попросил начальника управления МВД по Самаре вмешаться. Позже депутат сообщил, что полиция установила участников группы мигрантов, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. По его словам, почти все участники группы несовершеннолетние, кроме одного — 18-летнего ранее судимого уроженца Узбекистана. Его задержали, пишет РБК.

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