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Авторитет Очкарик, арестованный за хищение миллионов у Долиной, находился в тяжелой жизненной ситуации

23 ноября 2024 17:10
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Авторитет Очкарик, арестованный за хищение миллионов у Долиной, находился в тяжелой жизненной ситуации

Новый фигурант в деле о хищении денег у артистки Ларисы Долиной 180 миллионов рублей Артур Каменецкий жил в разладе с семьей последние 2 года. Мужчина бросил жену с двухлетним сыном, а съемное жилье оплачивал с тех денег, которые занимал у матери.Как выяснил «МК», в прошлом активный участник казанской ОПГ «Перваки» по кличке Очкарик, ставший координатором в деле о хищении у Долиной, последние несколько лет с трудом обеспечивал себя средствами к существованию.  

Со своей возлюбленной Каменецкий познакомился в Интернете в 2015 году, пока отбывал срок в местах не столь отдаленных (его супруга – беженка с Украины). Спустя два года любовники по переписке воссоединились в Казани, где девушка устроилась работать в гостиницу. Там же ей предоставили социальное жилье, где пара совместно проживала 9 лет. Но чувств не хватило на всю жизнь, так что союз распался вскоре после рождения сына. 27-летний отец семейства понял, что размеренная супружеская жизнь не для него, в результате чего заботу о ребенке пришлось взять на себя его матери. Каменецкий работал на пункте выдачи заказов интернет-магазина Wildberries, но деньги на жилье и пропитание продолжал занимать у матери. Мать Каменецкого пояснила, что даже от аферы с деньгами Долиной  сын  не получил никаких прибылей. «Он там был всего лишь винтиком», - добавила она. 

ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

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