Автомобилистка в Волжском вышла из машины, а та сама сбила женщину

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27 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:00 в Красноярском районе. Напротив дома №7 по ул. Заводской в пгт. Волжском, 62-летняя женщина-водитель, в нарушении п.п. 12.8 ПДД РФ, покинула транспортное средство «Kia Rio», которое совершило самопроизвольное движение на правую обочину по ходу своего движения и допустила наезд на женщину-пешехода 1950 года рождения, которая двигалась по обочине. Женщина-пешеход доставлена в медицинское учреждение, где ей назначено амбулаторное лечение.