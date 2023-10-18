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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Автомобилистка в Сызрани сбила пешехода

18 октября 2023 10:49
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Автомобилистка в Сызрани сбила пешехода

17 октября на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в 16:00 час. в г. Сызрань. 60-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Opel Corsa, двигалась по ул. Хлебцевича в направлении ул. Загорская. В пути следования, напротив дома №15 допустила наезд на 66-летнего пешехода, который двигался по проезжей части дороги при наличии обочины во встречном направлении. С места происшествия мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение, ему назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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