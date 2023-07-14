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Автомобилистка в Новокуйбышевске сбила двух женщин

14 июля 2023 12:05
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Автомобилистка в Новокуйбышевске сбила двух женщин

14 июля на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:45 час. в г. Новокуйбышевск. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 41-летняя женщина-водитель, находясь за рулем автомашины Renault Kaptur, двигалась по ул. Свердлова в направлении ул. Победа. В пути следования напротив д. № 10 при повороте направо допустила наезд на двух женщин-пешеходов 1967 и 1966 г.р., которые двигались по тротуару. С места происшествия пешеходы госпитализированы в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

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